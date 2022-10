"J'ai vu une personne mourir devant moi" : le témoignage glaçant de Pablo Mari victime d'une attaque au couteau

Le joueur d'Arsenal prêté à Monza a été poignardé dans un centre commercial près de Milan.

Un mort et cinq blessés, triste bilan d'une attaque au couteau survenue ce jeudi dans un centre commercial de la région de Milan. Parmi les blessés, Pablo Mari, un joueur de Monza, prêté par Arsenal cette saison.

Emmené à l'hôpital après intervention des ambulanciers, le joueur a réagi et raconté les événements. "J’étais avec le chariot et mon bébé à l’intérieur et j’ai ressenti une douleur atroce dans le dos. Puis cet homme a poignardé un autre homme à la gorge. Aujourd’hui j’ai eu de la chance, parce que j’ai vu une personne mourir devant moi", tels sont les premiers mots du joueur, rapportés par la Gazzetta dello Sport, quelques heures après son agression.

Selon les premières analyses, la blessure dans le dos est "assez profonde" mais ses organes vitaux n'ont pas été touchés et sa vie n'est pas en danger.