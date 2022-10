Philip Zinckernagel : "Ramener le Standard au sommet"

Prêté sans option d'achat, le joueur de 27 ans a été principalement convaincu par Ronny Deila.

La saison dernière, Philip Zinckernagel faisait partie de l'équipe championne de Nottingham Forest et remontée en Premier League. Parti à l'Olympiakos, le joueur de 27 ans a été prêté sans option d'achat au Standard de Liège. Zinckernagel, qui n'avait pas encore joué sous les ordres de Ronny Deila, l'a cependant côtoyé lorsqu'il évoluait à Bodo/Glimt, pendant que l'entraîneur norvégien était en charge du club de Valerenga. "Il est l'une des principales raisons pour lesquelles je suis venu" relate Zinckernagel.

Le Danois ne passera donc probablement qu'une saison en bord de Meuse, mais il veut y laisser sa trace. "Mon objectif principal est de ramener le Standard au sommet. C'est un grand club qui mérite cette place. Contre les grosses équipes comme Bruges, l'Antwerp ou Anderlecht, tout le monde va souffrir. Nous avons plus de difficultés contre les plus petites équipes. Quand on ne mène pas encore à la pause, tout le monde commence à se frustrer. Il faut absolument éviter cela et continuer à déployer notre jeu" conclut Zinckernagel.