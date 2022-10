Un ancien joueur du Standard était sur les tablettes de l'Union

Du côté de l'Union SG, cet été a encore vu quelques bons transferts débarquer au Parc Duden.

En effet, La Dernière Heure annonce que l'Union SG, ainsi que le Celtic Glasgow et le RC Lens, se sont montrés intéressés par Ryan Mmaee. L'attaquant marocain a été formé par le Standard, mais n'a jamais réussi à y percer. Il joue maintenant à Ferencvaros, où il est l'une des stars de l'équipe.

Après une bonne saison au sein du club phare hongrois, il pourrait également opter pour une nouvelle aventure. Cependant, cela ne s'est pas produit et Mmaee est resté avec Ferencvaros. "Il y avait de l'intérêt, mais j'étais encore en pleine convalescence à l'époque. Je me suis concentré sur cela et ce n'était pas le moment idéal pour partir. La Coupe du monde est mon principal objectif pour le moment", a déclaré l'international marocain.

Il est possible que Mmaee puisse obtenir un transfert de premier ordre après la Coupe du monde. À Ferencvaros, il a encore un contrat jusqu'en juin 2025. Il y a inscrit cinq buts et délivré trois passes décisives en 17 matches depuis le début de la saison