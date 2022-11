Anthony Vanden Borre revient sur la période tumultueuse à Genk : "J'avais perdu ma maman, je jouais au foot pour rien"

Tumultueux. C'est ainsi que l'on peut décrire la quasi-totalité de la carrière d'Anthony Vanden Borre. A Genk, il a joué un rôle important dans le titre 2011, mais parfois il a aussi envoyé son chat à l'entraînement.

La série Canvas 'Champion Year' est revenue sur le titre de Genk lors de la saison 2010-2011. Vanden Borre était invité à s'exprimer sur cette saison mais également pourquoi on parlait aussi négativement de lui dans la presse. Il avait du mal avec la mort de sa mère.

"Elle est décédée l'année où j'ai été transféré d'Italie", raconte Vanden Borre dans cet épisode. "J'avais 18 ans. J'avais tout perdu, j'ai arrêté de penser au football. Je ne vivais plus la vie que je menais auparavant. Cela a tout changé."

A cette époque, le football ne l'intéressait plus. "Tout le monde dira : tu joues pour toi, pour ton équipe, par fierté. J'avais perdu ma mère. J'ai joué au football pour rien. La personne à laquelle je voulais plaire, c'est ma mère. Je n'ai jamais pu faire plus. La vie n'avait plus d'importance pour moi."