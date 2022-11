Le PSV fait coup double en s'imposant à l'Ajax

Les premiers mois de Schreuder à la tête de l'Ajax ne sont pas une réussite.

Depuis le début de la saison, l'Ajax survole la Eredivisie, mais ce dimanche, tout a changé. C'était le Klassiker aux Pays-Bas et les Ajacides avaient le plaisir de recevoir le PSV. Mais le plaisir aura plutôt été pour les hommes de Van Nistelrooy.

Après un début de match assez tranquille, c'est le PSV qui ouvre le score via Luuk De Jong (23', 0-1). Les locaux tentent de revenir, mais Tadic est parfois imprécis et la pause arrive sur ce score. Après les 15 minutes de repos, Gutierrez plante le deuxième, ce qui complique encore un peu plus la tâche des Ajacides.

En fin de match, le stade explose lors de la réduction du score de Lucca (81", 1-2). L'Ajax pousse tant et plus... mais ne trouve pas l'égalisation. Le PSV s'impose donc contre l'Ajax pour la deuxième fois de la saison (après le trophée Johan Cruijff) et prend la tête du championnat. Pour l'Ajax, c'est la soupe à la grimace. Si le club s'est qualifié en Europa League, les prestations en Ligue des Champions n'ont pas été à la hauteur des espérances et le jeu produit par l'équipe est décrié. Schreuder va avoir une énorme pression dans les prochains jours.

Côté belge : Vertessen et Bagayoko étaient sur le banc, le premier est monté au jeu à la 80ème minute.