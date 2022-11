🎥 Le doigt magique de Mario Balotelli

Mario Balotelli s'est à nouveau fait remarquer depuis son transfert en Suisse. L'Italien a été sifflé par des supporters du FC Bâle lors du match contre son FC Sion. À la fin, Balotelli n'a pas pu se contenir et a levé son majeur aux fans sifflants alors qu'il quittait la pelouse sur blessure.

Balotelli joue pour le club suisse du FC Sion depuis cet été. L'attaquant est arrivé en provenance du club turc Adana Demirspor, où il a réalisé une très bonne saison. En huit matchs pour le FC Sion, il a réussi à marquer quatre buts. Le match entre le FC Bâle et le club de Balotelli s'est finalement terminé sur un score nul et vierge.

Mario Balotelli continues to make friends everywhere he goes. A one-fingered salute to the FC Basel fans this afternoon.



đŸ“č @swissfootdata pic.twitter.com/KYVThHgofH