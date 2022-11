Fin du suspens : l'Equateur ira au Mondial

Mais le TAS a tout de même décidé d'une sanction...

Le TAS (Tribunal arbitral du sport) devait se prononcer sur le recours introduit par les fédérations du Chili et du Pérou à l'encontre des décisions de la Commission de discipline et de recours de la FIFA concernant Byron Castillo. Le joueur, qui avait pris part à 8 matchs de qualification à la Coupe du monde avec l'Equateur, était accusé d'avoir falsifié ses lieux et dates de naissance. Castillo serait ainsi né en 1998 et non en 1995, et non en Equateur mais bien...en Colombie.

Le TAS a ainsi considéré que la fédération équatorienne n'était pas responsable de ces falsifications. Mais l'instance a également déterminé que la fédération équatorienne "n'est pas l'auteur du document falsifié, mais seulement l'utilisateur". La fédération n'est pas éliminée du Mondial, mais devra payer une amende de 100.000 francs suisses (100.700 euros), et est également condamnée à une déduction de trois points lors des prochains éliminatoires pour la Coupe du monde.

Pas d'Italie au Mondial, donc...