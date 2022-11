De Condé et Vrancken commentent la non-sélection de Mike Trésor chez les Diables Rouges

Mike Trésor ne fait pas partie des 55 noms présents dans la présélection de Roberto Martinez avant la Coupe du Monde au Qatar.

Jeudi, le sélectionneur national annoncera sa sélection finale de 26 joueurs pour la Coupe du monde au Qatar. Mike Trésor ne sera pas parmi eux. Le joueur de Jupiler Pro League ne figure même pas sur la liste de la présélection de 55 joueurs.

"Je ne veux pas critiquer Roberto Martínez. C'est son choix. Vous avez une vieille génération qui sera récompensée par une Coupe du monde. Il est possible que Bryan Heynen en fasse partie, même si je considère qu'il y a de fortes chances qu'il ne soit pas là", a expliqué Dimitri De Condéà Het Nieuwsblad.

"Ce serait une déception car il a les qualités pour cela. Vous pouvez également vous demander ce que Mike peut faire d'autre. Mais Bryan et Mike sont deux gars qui détiennent l'avenir de l'équipe nationale. S'ils ne se qualifient pas après la Coupe du monde, je ne le comprendrais pas", a expliqué le directeur technique de Genk.

L'entraîneur Wouter Vrancken est resté un peu plus discret. "Martínez sélectionne en toute conscience. Ce n'est pas à moi de critiquer cela. L'entraîneur national a choisi d'autres joueurs comme Amuzu et Duranville. Tout ce que je peux dire, c'est que les chiffres de Mikes sont là. L'important, c'est qu'il reste concentré et qu'il continue à faire preuve d'éthique professionnelle, à montrer qu'il a le niveau pour être là. Je n'ai pas envie de m'en prendre aux autres."