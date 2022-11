Aleksandar Mitrovic ne va prendre aucun risque avant la Coupe du monde

Aleksandar Mitrovic est indispensable à Fulham depuis quelques saisons. Le Serbe en est déjà à 9 buts en 12 matchs de Premier League et confirme sa réputation de goal-machine.

Mais Fulham devra se passer de son prolifique numéro 9 ce dimanche (17h30), lors de la réception de Manchester United à Craven Cottage. Cela a été confirmé ce vendredi par Marco Silva, coach de Fulham, en conférence de presse.

Souffrant d'une blessure à la cheville, Mitrovic avait déjà été laissé au repos le week-end dernier lors de la défaite 2-1 à Manchester City.

Mitrovic ne prend donc aucun risque, à 13 jours du premier match de la Serbie dans cette Coupe du monde 2022, face au Brésil. En espérant que sa blessure s'améliore d'ici là...

An update on Mitro from Marco's press conference. 📋#FULMUN pic.twitter.com/BCxvkpocn1