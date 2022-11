Dans la forme de sa vie, Mignolet espère le Soulier d'or : "Je ne vois pas des candidats qui ont été aussi décisifs"

Une dernière grande tâche avant son départ pour le Qatar : garder le zéro contre Anvers. Ce serait une nouvelle coche sur la liste des objectifs de Simon Mignolet, qui a déjà réalisé à peu près tout ce qu'il voulait jusqu'à maintenant avec le Club.

Et bientôt, donc, ce Soulier d'Or. "Je pense que c'est de toute façon la meilleure année de ma carrière. La plus constante de toute façon et j'ai aussi été le plus souvent décisif. Il est donc logique que les gens vous présentent comme le favori pour le Soulier d'or", explique Mignolet dans des propos relayés par Het Belang van Limburg. "Je pense avoir rempli toutes les conditions préalables pour m'y qualifier. Je ne vois pas non plus immédiatement des candidats à d'autres postes qui ont été aussi décisifs. En tout cas, ce serait formidable si un gardien de but y parvenait cette fois-ci."

Mignolet n'a pas non plus l'intention de raccrocher les gants dans l'immédiat avec cette forme. "J'ai 34 ans et je pense que je n'ai jamais atteint un niveau aussi élevé que maintenant. Grâce à mon expérience, je sais parfaitement quoi faire dans certaines situations et je ne suis pas facilement dépassé par les événements. J'en profite également davantage lorsque je suis sur le terrain. Bien que je le ressente davantage dans mon corps le jour suivant le match. Je m'entraîne également de manière moins explosive que lorsque j'avais 25 ans, mais je me sens toujours en pleine forme. Tant que ce sera le cas, je continuerai."