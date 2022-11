Nationale 1 : Le RFC Liège remporte le derby et prend provisoirement la tête du classement

Derby liégeois au programme ce samedi après-midi (15h) en Nationale 1. Visé recevait le RFC Liège lors de 13ème journée de championnat.

Avec deux défaites la saison dernière, le RFC liège avait à cœur de prendre sa revanche ce week-end contre Visé. Les Sang et Marine étaient sur une bonne dynamique avec deux victoires consécutives à domicile contre le Patro Eisden (2-1) et face à Hoogstraten (2-1) tandis que les Oies restaient sur une défaite à l’Olympic Charleroi (3-1).

Le début de rencontre était fort rythmé et dynamique des deux côtés. La première frappe cadrée venait des pieds de Mputu, mais pas assez puissante pour surprendre Mignon (12e). Une minute plus tard, Debaty était à la parade sur une reprise de Cascio (13e). Alors que Visé prenait le jeu à son compte, les Mosans étaient proches d'ouvrir le score avec une tête de Mboyo qui passait juste à côté sur corner (20e). Pourtant bien organisés, les visiteurs avaient du mal à sortir et à construire.

À la demi-heure de jeu, les Oies obtenaient une nouvelle grosse opportunité. En contre-attaque, Cascio servait Legear qui préférait tenter sa chance plutôt que de servir Perséo mieux placé. Mais l'ancien joueur d'Anderlecht et du Standard ne parvenait pas à tromper le portier adverse (30e). Fausse joie pour les Liégeois qui pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score via Perbet (38e), mais le goal était annulé pour cause de hors-jeu (38e). Mouchamps décochait un extérieur du pied juste au-dessus du cadre de Mignon avant la pause (43e). Le score était nul et vierge à la mi-temps (0-0).

© photonews

Le RFC Liège débutait bien la deuxième période avec une jolie possibilité. Bien servi par Nyssen, Gendebien tentait sa chance dans le rectangle, mais le ballon arrivait droit dans les gants de Mignon (52e). À la suite d'un corner, Perbet décochait ensuite une reprise qui filait à côté (53e). Le tournant de la rencontre avait lieu peu avant l'heure de jeu avec l'exclusion d'Hendrickx après une intervention fautive (dernier homme) sur Gendebien (54e). Le matricule 4 obtenait un coup franc bien placé, mais Bustin ne parvenait pas à surprendre le gardien visétois (56e). Désormais en supériorité numérique, le FC Liège poussait et mettait la pression les troupes de José Riga. Et cela portait ses fruits puisque que D'Ostilio ouvrait le score d'une superbe frappe dans le plafond du but après avoir vu la défense visétoise repousser un tir de Mouchamps sur la ligne (63e), 0-1. Les visiteurs se contentaient ensuite de gérer leur avance, mais avaient une frayeur en fin de partie quand Bonemme se loupait totalement devant Debaty en envoyant le cuir à côté (78e). Gendebien avait le ballon du KO en contre-attaque, mais ne cadrait pas (83e) tout comme Mputu qui décochait une frappe molle (90e). Le score ne bougeait plus.

Avec ce succès, le RFC Liège prend provisoirement la tête de la Nationale 1 avec 30 points au compteur. Visé reste 12ème avec 17 unités.

Visé : Mignon, Bonemme, Hendrickx, Englebert, Gerits (Musset 61e), Essikal, Wilmots, Perséo (N'Guessan 70e), Cascio, Legear (El Harrak 58e), Mboyo (Gillon 70e)

RFC Liège : Debaty, D'Ostilio, Bustin, Van Den Ackervecken, Nyssen, Merlen, Loemba, Mouchamps (Mouhli 76e), Bruggeman (Gendebien 36e), Mputu, Perbet (Panepinto 68e)

Arbitre : Guillaume Chaspierre

Avertissement : Englebert (50e), Hendrickx (rouge 54e), Bonemme (79e), Cascio (81e) ; Panepinto (91e)

But : D'Ostilio (63e)