Les compos de Standard-Union sont connues

Ce dimanche après-midi (16h), le Standard de Liège reçoit l'Union Saint-Gilloise lors de la dix-septième journée de Jupiler Pro League.

Ronny Deila devait toujours se passer des services de Nathan Ngoy et de Renaud Emond pour la réception de l'Union. L'entraîneur principal du Standard de Liège a décidé d'effectuer quelques changements par rapport à la dernière rencontre face à Dender mardi dernier. Alzate et Dönnum font leur retour dans le onze liégeois. Dragus et Laursen débutent sur le banc.

Standard : Bodart, Dussenne, Bope, Laifis, Fossey, Dønnum, Raskin, Alzate, Balikwisha, Zinckernagel, Perica

Côté unioniste, Karel Geraerts aligne son équipe type.

Union : Moris, Kandouss, Burgess, Van Der Heyden, Nieuwkoop, Lapoussin, Lynen, Amani, Teuma, Boniface, Vanzeir