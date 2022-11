Philip Zinckernagel : "Notre objectif est toujours le top 4"

Le joueur du Standard de Liège est revenu sur la défaite de son équipe face à l'Union et sur la première partie de saison des siens.

Ce dimanche, le Standard de Liège a été défait sur sa pelouse face à l'Union Saint-Gilloise (2-3). "Je pense qu'on a joué un très bon match, mais l'Union a été plus efficace que nous. Ils ne nous ont pas donné beaucoup d'occasions, et ont su convertir les leurs. On aurait peut-être pu prendre l'avantage en première période, mais le football se joue sur les détails. Ils ont été meilleurs que nous dans les deux rectangles. Nous nous sommes battus jusqu'à la fin, et je pense qu'un 2-2 aurait été plus juste" commente Philip Zinckernagel.

C'est la quatrième défaite en sept matches pour le Standard. "Je pense que tout est possible. Nous allons nous battre pour revenir après la pause. Notre objectif est toujours le top 4. Je pense que nous avons l'équipe et les joueurs pour y parvenir. Nous avons montré aujourd'hui que nous sommes aussi bons qu'une équipe qui a presque gagné le titre la saison dernière. C'est un nouvel entraîneur, un nouveau groupe, et cela prend parfois du temps pour revenir au sommet. On sait que l'on manque de certaines choses, mais nous travaillons pour arriver à notre meilleur niveau."

Conscient de la situation du club lors de son arrivée, Philip Zinckernagel se réjouit globalement du premier tour des Rouches. "Je suis arrivé un petit peu tard, donc je n'ai pas fait toute la préparation. De ce que j'ai vu, je peux dire que l'équipe est sur le bon chemin. Nous sommes à une bien meilleure place que la saison dernière. Nous avons déjà montré que nous étions capables de battre les équipes du top, mais il nous manque encore certains détails pour pérenniser ces performances."