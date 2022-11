Coupe du Monde 2022 : L'Uruguay sur le déclin ?

La Coupe du Monde débute dans moins d'un mois. Le moment est donc venu de vous présenter les équipes qui se disputeront le trophée suprême à Doha. Place à l'Uruguay et sa génération vieillissante.

Ce lundi, nous vous avons présenté l'équipe favorite du groupe H, le dernier groupe de cette Coupe du Monde : le Portugal. Nous voici, ce mardi, avec le principal adversaire des ibériques pour la première place du groupe : l'Uruguay. Présentation et analyse.

Une génération vieillissante

Pour sa 14e phase finale de Coupe du Monde, le double vainqueur de la compétition (1930 et 1950) dispose d'un effectif vieillissant, notamment dans le compartiment offensif. Si Darwin Nunez (Liverpool) fait partie de la nouvelle génération uruguayenne, les Luis Suarez et Edinson Cavani semblent loin de leur forme d'antan. Dans le secteur défensif également, Diego Godin (36 ans), Martin Caceres (35 ans) et Sebastian Coates (32 ans) ne sont plus vraiment en pleine fleur de l'âge. Si l'on y ajoute Fernando Muslera (36 ans) dans les buts et Matias Vecino (31 ans) au milieu de terrain, nous avons là tout un ensemble de joueurs qui s'apprêtent à disputer leur dernière phase finale de Coupe du Monde.

© photonews

Des éliminatoires encourageants

Malgré cette moyenne d'âge avancée, l'Uruguay a parfaitement négocié sa phase de qualifications. La Celeste a terminé à la troisième place du groupe sud-américain, derrière le Brésil et l'Argentine. Point négatif de ces éliminatoires, les 22 buts concédés en 18 rencontres, ce qui défini l'Uruguay comme la nation sud-américaine qualifiée avec le plus de buts encaissés.

Lors de la dernière Copa América, les Uruguayens, deuxièmes de leur groupe, ont été éliminés aux tirs au but par la Colombie, en quarts de finale. Un résultat décevant pour une équipe qui a remporté la compétition à 15 (!) reprises.

Diego Alonso est en pleine confiance

Nommé le premier janvier 2022, Diego Alonso a réussi ses débuts à la tête de la sélection : neuf matches, sept victoires, un partage et une défaite. Pas mal. En effet, le natif de Montevideo, âgé de 47 ans, a remporté les quatre derniers matches de qualifications pour cette Coupe du Monde, permettant à l'Uruguay d'assurer son ticket pour le Qatar. En amical, c'est face à l'Iran qu'il a connu la défaite, 1-0.

Quel système de jeu pour l'Uruguay ?

Lors de ses quatre premières rencontres à la tête de la sélection, Diego Alonso a opté pour un 4-4-2 classique, utilisé fréquemment par son prédécesseur, Oscar Tabarez. La consigne était donc simple : ne pas trop chambouler l'effectif, et assurer cette qualification pour le Qatar. Lors des amicaux qui ont suivi, Alonso s'est prêté à quelques tests, quelques changements de dispositif. De cette manière, un 4-3-3, offensivement pensé, a souvent été priorisé par l'entraîneur de 47 ans. Darwin Nunez est donc parfois utilisé sur le côté gauche, pour laisser le poste de buteur libre à Luis Suarez. Derrière, Vecino, Valverde et Bentancur animent le milieu de terrain. Peu de changements dans le quatre arrière, si ce n'est l'intronisation progressive de Ronald Araujo (FC Barcelone). Dans les buts, Sergio Rochet (29 ans, Club Nacional de Football) est désormais préféré à Muslera. ​

Qu'attendre de l'Uruguay dans cette Coupe du Monde ?

Versée donc dans le groupe du Portugal, du Ghana et de la Corée du Sud, l'Uruguay peut raisonnablement espérer une deuxième place du groupe, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale. Dans ce cas, la Celeste pourrait rencontrer le premier du groupe G, à savoir le Brésil, grand favori. Un tirage difficile pour une Uruguay qui pourrait participer à son quatrième 1/8es de finale consécutif. Gare cependant au Ghana, qui sera tout sauf un oiseau pour le chat. Certes, l'Uruguay est sur le déclin. Mais son football viril et engagé en fait toujours un adversaire difficile à surmonter.