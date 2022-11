Drame en Ligue 1 : un arbitre décède subitement

Johan Hamel (42 ans), arbitre en Ligue 1 depuis la saison 2016-2017, est décédé des suites d'un AVC après un entraînement, a annoncé ce mercredi matin le Syndicat des Arbitres de Football Elite (SAFE). Mr Hamel dirigeait encore la rencontre entre le LOSC et le Stade Rennais le 6 novembre dernier, et était arbitre vidéo pour PSG - Auxerre dimanche dernier.

L’arbitrage est en deuil. Nous apprenons le décès de notre Collègue et Ami, Johan HAMEL, arbitre de Ligue 1, à l’âge de 42 ans. A sa Famille, ses Proches et Amis, le SAFE et les Arbitres adressent leurs plus profondes condoléances. Johan, tu nous manqueras. pic.twitter.com/qhzVKHYLrN