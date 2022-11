Yaya Touré a refusé un poste d'entraîneur principal en Angleterre

L'ancien joueur du FC Barcelone et de Manchester City souhaite se lancer dans une carrière d'entraîneur.

Après une magnifique période de joueur durant laquelle il aura presque tout gagné, Yaya Touré aspire désormais à devenir entraîneur de football. En ce sens, il prend en charge l'équipe U16 de Tottenham depuis le mois d'août dernier. Même si l'envie de retrouver des équipes professionnelles doit le ronger, l'ancien milieu de terrain ne souhaite pas bruler les étapes.

Selon les informations du média anglais The Sun, l'Ivoirien aurait refusé un poste d'entraîneur principal sur le banc de Wigan, actuel 22e de Championship. Toujours d'après les dires du média anglais, Yaya Touré se sent bien chez les Spurs et ne pensait pas que rejoindre une équipe si mal classée était une bonne idée pour ses débuts en professionnels.