Yves Vanderhaeghe évoque le manque d'engouement : "Un bon match des Diables Rouges et les choses peuvent changer rapidement"

Chez les supporters, l'engouement pour la Coupe du monde n'est clairement pas encore bien présent, mais selon Yves Vanderhaeghe, cela pourrait bientôt changer.

Beaucoup de villages de supporters abandonnent. Le manque d’intérêt des fans des Diables serait à l’origine de cette décision. "Je pense que cela a tout à voir avec le timing en hiver et moins avec les critiques sur la violation des droits de l'homme au Qatar", déclare Yves Vanderhaeghe sur kw.be.

Cela pourrait changer dès ce soir contre l'Égypte. "Mais un bon match des Diables Rouges et les choses peuvent rapidement changer. Peut-être qu'une bonne performance et une victoire nette lors du dernier match amical contre l'Égypte pourraient également déclencher quelque chose déjà. Même si je ne crois pas que Martinez abordera le match de vendredi avec son équipe la plus forte."

Vanderhaeghe a brièvement assumé le rôle d'entraîneur national. "Je donnerais du repos supplémentaire à certains joueurs, surtout ceux qui ne sont pas encore à 100% de leur forme, comme Jan Vertonghen, Yannick Carrasco..... Cela devrait donner aux autres joueurs, notamment aux plus jeunes, la possibilité de se montrer", a conclu l'ancien coach d'Ostende.