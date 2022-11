Luis Suarez en MLS après la Coupe du Monde?

Luis Suárez, à 35 ans, est à l'automne de sa carrière, mais ne manque pas d'options. L'attaquant uruguayen est en négociations avec LA Galaxy, rapporte le Relevo.

Suárez est retourné au Nacional, mais est parti après y avoir remporté le championnat. Il pourrait également signer un contrat de trois ans avec le club brésilien de Grêmio, mais c'est le LA Galaxy qui mène actuellement la danse. L'épouse et la belle-sœur de Suárez sont actuellement en négociations avec le club de Major League Soccer.

En raison d'une règle spéciale, les joueurs de la MLS ne sont pas autorisés à gagner plus d'un million et demi d'euros brut. Cela ralentit les choses. Suárez pourrait cependant être désigné comme joueur désigné, ce qui lui permettrait de gagner plus. Un club MLS est autorisé à désigner trois joueurs de cette façon.

Non seulement Grêmio et LA Galaxy sont intéressés par Suárez, mais l'Inter Miami de David Beckham a également desvues sur l'ancien joueur du FC Barcelona et de Liverpool. Affaire à suivre.