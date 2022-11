🎥 Le but sensationnel de Nils Schouterden depuis le milieu de terrain

Un but qui, malheureusement, ne rapporte aucun point à son équipe.

Ce dimanche, il n'y avait pas que la Coupe du monde : il y avait aussi la Challenger Pro League. Le Lierse se déplaçait à Deinze. Les Lierrois, menés, ont vu Nils Schouterden égaliser d'un lob depuis le milieu de terrain à la 50e minute.

Un but magnifique, fêté chaleureusement par ses coéquipiers, mais qui finalement se révèlera inutile puisque Deinze repassera devant 3 petites minutes plus tard et gagnera la rencontre.