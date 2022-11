Aux anges, Hervé Renard dévoile le plan de bataille saoudien

L'Arabie Saoudite a créé la sensation en renversant l'Argentine (2-1) ce mardi pour son entrée en lice dans la Coupe du monde 2022.

Succès inattendu, mais mérité pour l’Arabie Saoudite qui s'est payé le scalp de l’Argentine (2-1) ce mardi pour son entrée en lice dans la Coupe du monde 2022.

Le sélectionneur saoudien Hervé Renard a livré son analyse après la victoire historique des siens. "On avait une tactique pour ne pas aller trop haut, mais pas trop bas non plus. Ça se joue sur une ou deux positions de hors-jeu en première période. De les laisser jouer devant notre défense et d’attendre, on n’aurait pas pu le faire tout le match. Malheureusement, au début, nos deux attaquants n’ont pas assez pressé les deux défenseurs centraux et (Leandro) Paredes. (...) En seconde période, c’était mieux. Bon ils se sont fait taquiner à la mi-temps, je leur ai dit : 'c’est bien, vous avez bien trottiné'. Et puis ils sont allés chercher quelque chose", a confié le technicien français sur beIN Sports.

Les Faucons vont tenter de poursuivre sur cette lancée samedi (14h) contre la Pologne et, pourquoi pas, conforter leur place de leader de leur poule.