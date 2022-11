Le roi d'Arabie saoudite décrète un jour férié pour fêter la victoire historique contre l'Argentine

Le roi Salmane a visiblement apprécié le succès de ses troupes puisqu’il aurait décidé que demain sera exceptionnellement un jour férié pour toutes les personnes vivant et travaillant en Arabie Saoudite, selon le média Arab News.

