Ruben Dias sur le cas Cristiano Ronaldo : "Nous en avons assez parlé"

Place au jeu pour le Portugal, qui débute sa Coupe du monde dans 2 jours, face au Ghana.

Après avoir secoué Manchester United suite son interview choc, Cristiano Ronaldo est arrivé en sélection nationale dans un contexte très particulier. Le meilleur buteur de l'histoire du Portugal est là à sa dernière occasion de faire gagner la Coupe du monde a son pays.

En conférence de presse, Ruben Dias a rappelé que le tournoi était plus important pour la sélection que pour CR7 lui seul, et son conflit avec son club. "Je ne pense pas que le cas de Ronaldo nuise à ce que nous essayons d'accomplir ici. "Je pense que nous en avons suffisamment parlé, il n'y a pas grand-chose à ajouter. En tant qu'équipe, nous allons nous concentrer sur la Coupe du monde maintenant et pas sur d'autres problèmes."

"Nous nous concentrons sur la victoire contre le Ghana (jeudi, 17h), la meilleure façon de gagner est de se concentrer sur un match à la fois", a assuré Ruben Dias.