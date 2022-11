Sergio Busquets :"Je suis très confiant avant ma dernière Coupe du monde"

Sergio Busquets est le capitaine et le plus vieux joueur de la Roja où beaucoup de jeunes sont désormais présents.

Le Catalan était le deuxième plus jeune de l'effectif en 2010 lors du sacre espagnol en Afrique du Sud. Aujourd'hui c'est le papy de l'effectif et il ne le cache pas. "Je dis à beaucoup que quand je suis à la maison je suis avec mes enfants et quand je viens ici, et que je dois déconnecter, c'est encore pire. C'est la loi du football. Maintenant, je suis le plus vieux, le capitaine. Ils sont d'un autre âge, d'une autre génération. Tout évolue. Je dois beaucoup contrôler Gavi. Il a de très bonnes qualités pour l'équipe, et d'autres qu'il doit peaufiner. Avec son âge, imaginez combien de choses il peut ajouter à son répertoire. Parfois ce ne sont pas des choses qui m'intéressent ou que j'aime, mais il faut s'adapter à tout. J'ai appris d'Iker (Casillas) et Carles (Puyol) et maintenant, à ma manière, j'essaie d'appliquer ce que j'ai appris auprès d'eux."

Le trentenaire arrive dans sa dernière année de contrat. "Pour le moment, il me reste cette saison. Je ne vais pas prendre de décision maintenant ou quand la Coupe du monde sera terminée. Je suis très confiant avant ma dernière Coupe du monde car dans 4 ans, j'aurais déjà un certain âge", a confié le médian âgé de 34 ans.