Wout Faes sur le banc ? Un célèbre consultant anglais ne comprend pas

Roberto Martinez ne voit pas (encore) en Wout Faes un titulaire en puissance. Les consultants anglais ne comprennent pas.

Wout Faes est titulaire et impressionne en Premier League avec Leicester City. Mais cela ne suffit pas à convaincre Roberto Martinez, qui n'a pas encore titularisé l'ancien du KV Ostende, resté sur le banc contre l'Egypte puis le Canada. Dans l'axe (le poste de prédilection de Faes), Toby Alderweireld est inamovible et à droite, Leander Dendoncker a été préféré à Zeno Debast.

Côté anglais, on ne comprend pas. Répondant à la mention d'un de ses followers, Matt Sibson (un historien britannique), le célèbre Gary Lineker ne s'en est pas caché. "La Belgique a besoin de cet homme sur le terrain. D'accord, Gary Lineker ?" "Absolument", répond l'ancien attaquant vedette de Leicester, Tottenham et Barcelone. Lineker est réputé pour être un fan absolu de Leicester City et apprécie donc particulièrement Faes, pilier des Foxes cette saison. Mais l'absence de Wout Faes du onze au profit de vieillissants Vertonghen et Alderweireld et d'un Dendoncker vu en Angleterre comme un milieu de terrain a fait hausser plus d'un sourcil outre-Manche...