Critères de départage : attention aux cartons jaunes

Les rencontres sont serrées, dans pas mal de groupes, et au bout des trois premiers matches, il faudra se départager.

Lors d'un grand tourno, il faut parfois sortir la calculette, surtout lors du premier tour. Et contrairement à l'Euro, à la Coupe du monde, la différence de buts est plus importante que le résultat direct.

Les Pays-Bas et l'Équateur sont par exemple complètement à égalité après deux journées de championnat dans le Groupe A : tous deux ont 4 points, une différence de buts de +2 et 3 buts marqués. Et pourtant, les Pays-Bas sont en fait au-dessus de l'Équateur.

C'est parce que les Orange ont plus de points de fair-play. Du côté de l'Equateur, trois joueurs ont déjà un carton jaune, alors qu'aux Pays-Bas seul Matthijs de Ligt a été averti/

Liste des critères en cas d'égalité :

- Points obtenus dans tous les matches de groupe

- Différence de buts obtenue dans tous les matches de groupe

- Nombre de buts marqués dans tous les matches de groupe

- Points marqués lors des matches entres équipes à égalités (uniquement si plus de deux équipes ont le même nombre de points)

- Différence de buts dans les résultats cumulés (si plus de 2 équipes ayant le même nombre de points)

- Nombre de buts marqués dans les résultats mutuels (en cas de plus de 2 équipes ayant le même nombre de points)

- Points de fairplay dans tous les matchs de groupe

Carton jaune : -1 point

Rouge après 2 cartons jaunes : -3 points

Carton rouge direct : -4 points

Carton jaune et carton rouge direct : -5 points

- Tirage au sort