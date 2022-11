Roberto Martinez va changer son système de jeu face au Maroc !

Grosse surprise dans l'équipe belge contre le Maroc ce dimanche après-midi (14h).

Roberto Martinez devrait changer son système de jeu face au Maroc. Le sélectionneur des Diables Rouges va passer à une défense à quatre en perte de balle. Le technicien catalan devrait reproduire le système qui avait été mis en place contre le Brésil en 2018, soit quatre joueurs derrière en perte de balle, mais à trois joueurs en possession du ballon.

De plus, le sélectionneur national aurait décidé d'aligner Onana et Thorgan Hazard, selon nos confrères de Het Nieuwsblad. Tielemans et Carrasco débuteront sur le banc.

Onze probable : Courtois, Meunier, Castagne, Alderweireld, Vertonghen, T. Hazard, Witsel, Onana De Bruyne, E. Hazard, Batshuayi