Rififi au Cameroun : André Onana claque la porte suite à un conflit avec le sélectionneur

Annoncé comme écarté pour raisons disciplinaires peu de temps avant Cameroun-Serbie, André Onana a claqué la porte de la sélection.

André Onana n'est pas au coup d'envoi de Cameroun-Serbie, et ne jouera plus dans cette Coupe du Monde : la Cadena Cope annonce que le portier du Cameroun a quitté la sélection après un conflit avec l'entraîneur Rigobert Song. En cause : la titularisation d'un Nicolas Nkoulou très critiqué. Onana n'aurait pas voulu voir le joueur de l'Aris Salonique sur la pelouse, tandis que Song aurait demandé à son gardien de but d'adapter son style de jeu à Nkoulou.

Le président de la fédération Samuel Eto'o aurait ensuite tenté de retenir André Onana, qui a cependant décidé de claquer la porte. Ironie du sort : Nicolas Nkoulou prend la place dans le onze d'un certain...Michael Ngadeu, laissé de côté de manière incompréhensible suite à un conflit avec...Samuel Eto'o. On ne s'ennuie jamais avec les Lions Indomptables.