Idrissa Gueye prévient : "On ne compte pas s'arrêter là"

Vingt ans après, le Sénégal est parvenu à se qualifier de nouveau pour les 8es de finale de la Coupe du monde en écartant l'Equateur (2-1) ce mardi.

Idrissa Gueye (33 ans, 96 sélections et 7 buts), a insisté sur le fait qu'il ne s'agit que d'une étape sur le chemin d'objectifs plus élevés des Lions de la Teranga.

"C'est un grand moment, on l'attendait depuis très longtemps, mais c'est le fruit de notre travail accompli pendant toutes ces années. On continue sur notre progression : champions d'Afrique et aujourd'hui on passe les phases de poules. Mais ce n'était pas notre objectif, notre objectif c'est d'aller le plus loin possible dans cette compétition, bien sûr la première étape c'était de passer les matchs de poules. Il faut bien se reposer et préparer ces 8es de finale pour les gagner et continuer l'aventure parce qu'on ne compte pas s'arrêter là", a prévenu le joueur d'Everton au micro de beIN Sports