Le sélectionneur de l'Iran nie les menaces envers ses joueurs : "C'est de la désinformation"

Le sélectionneur de l'Iran s'est exprimé après l'élimination face aux USA (1-0) et les rumeurs de menaces envers ses joueurs et leur famille.

L'Iran y a cru jusqu'au bout, mais est finalement éliminée du Mondial. "Je suis très fier et honoré d'entraîner cette équipe, les joueurs sont fantastiques. J'ai entraîné beaucoup d'équipes dans ma carrière et je n'ai jamais vu quelqu'un donner autant. Ils méritent tout mon respect et mon admiration", a déclaré le coach de l'Iran, Carlos Queiroz, en après-match.

Suite aux tensions dans le pays, les joueurs de l'Iran avaient refusé de chanter leur hymne national lors du premier match, face à l'Angleterre. Le régime iranien les auraient alors menacé eux et leur famille s'ils refusaient à nouveau d'entonner l'hymne face aux USA. Mais, selon Queiroz, tout cela n'est que "désinformation". "Le monde est plein de bêtises. C'est de la désinformation. Les nouvelles d'une source anonyme se répandent en l'espace de deux heures et certaines stupidités deviennent soudainement des vérités."