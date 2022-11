Marc Wilmots déçu par les Diables Rouges : "Ce que Kevin De Bruyne a fait n'était pas bon"

Marc Wilmots continue de suivre les Diables Rouges. Il est très déçu de la manière actuelle de communiquer.

Les derniers jours ont été particulièrement douloureux pour les Diables Rouges. "Il s'est passé quelque chose qui n'aurait pas dû arriver. J'ai construit ce groupe et je lui ai appris à respecter les autres. Ne pas se critiquer aussi", a déclaré Marc Wilmots à Het Nieuwsblad.

Il pointe du doigt un joueur en particulier : Kevin De Bruyne. "Ce que Kevin a fait n'était pas bien. S'il veut critiquer quelque chose à propos de l'équipe, il doit le garder secret. Les disputes sur le terrain ou les déclarations dans les médias ne sont d'aucune utilité, pour personne."

"J'espère que cela n'a pas conduit à de graves tensions, car ce serait dommage. Je dirais qu'il faut se serrer les coudes les gars. Essayez de réparer ces fractures ensemble. Cela a toujours été notre force. Et sachez : si vous gagnez plus tard, tout sera oublié et ça peut encore être une très belle Coupe du monde."