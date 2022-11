Un duel décisif disputé... sur une pelouse désatreuse ?

À quelques heures de son match crucial face à la Pologne ce mercredi (20h), l’Argentine a reçu des nouvelles inquiétantes… du Brésil. La fédération brésilienne s’est en effet plainte officiellement auprès de la Fifa de la dégradation de l’état du terrain du stade 974 où les Brésiliens pourraient disputer leur huitième de finale. C’est aussi là que l’Argentine et la Pologne s’affronteront pour tenter de se qualifier pour le tour suivant.

"On pense que pour le huitième de finale là-bas, la pelouse sera plus dégradée, car il reste encore deux matches à jouer dans le stade. Je ne sais pas ce qui peut être fait, mais il faut faire quelque chose pour que ce soit au niveau qu'exige une Coupe du monde", déclare-t-on du côté du Brésil.

C'est en effet dans ce stade que le Brésil a affronté la Suisse, avec une victoire (1-0) à la clé. "L'herbe est un peu fine, ce n'est pas facile de contrôler le ballon", a confié Richarlison après le match." C'est difficile. Mais si c’est difficile pour nous, ça l’est aussi pour l'adversaire."

Il reste à voir ce que l'Argentine de Lionel Messi va faire de ce terrain.

Além das críticas dos jogadores, no pós-jogo com a Suíça, Juninho Paulista também reclamou do gramado. O Estádio 974 receberá o jogo do Brasil nas oitavas... VAMOS QUERER, HEIN, DONA FIFA! 🤷‍♂️🇧🇷 #TNTSportsNoQatar pic.twitter.com/XLjy3iLNWb