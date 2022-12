Un accrochage Messi-Lewandowski ? Les deux hommes nient toute dispute

Lors de la rencontre Pologne - Argentine, Robert Lewandowski s'est rendu coupable d'une faute sur Lionel Messi. Les images de la Pulga, refusant les excuses du capitaine polonais, ont fait le tour de la toile.

Les deux hommes se sont néanmoins salués à la fin du match, laissant supposer qu'une dispute serait assez peu probable.

Interrogé à ce propos en après-match, Messi a confirmé la tendance : "Je respecte tout le monde, sur le terrain comme en dehors et il n'y a pas de problème (...) Rien ne s'est passé, rien. Il ne parle pas espagnol, et on m'a appris que tout ce qui se passe sur le terrain reste sur le terrain et tout ce qui se passe dans un vestiaire reste à l'intérieur du vestiaire."

Même son de cloche venant de Lewandowski : "Nous avons échangé quelques mots, mais rien de spécial."