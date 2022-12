Le CEO d'Anderlecht justifie le choix Brian Riemer : "Nous avons pris le temps de trouver le bon candidat"

Les Mauves tiennent enfin leur nouveau coach.

Brian Riemer est le nouveau coach d'Anderlecht. Le Danois quitte son poste d'assistant à Brentford pour devenir entraîneur principal des Mauves.

Le CEO du club bruxellois a expliqué ce choix. "Brian Riemer a joué un rôle crucial dans les succès de Brentford au cours des dernières années. Brian est manifestement prêt pour la prochaine étape et nous sommes très heureux d'avoir réussi à le faire venir au Royal Sporting Club Anderlecht. Nous avons pris le temps de trouver le bon candidat, quelqu'un qui corresponde parfaitement au style de jeu et à la stratégie à long terme de ce club. Brian représente un style de jeu clair, dominant et divertissant, lequel correspond également très bien à notre philosophie ici au RSC Anderlecht", a confié Jesper Fredberg sur le site du club.