Un joueur uruguayen risque...15 matchs de suspension après avoir frappé un officiel de la FIFA

Au coup de sifflet final de Ghana-Uruguay, les joueurs de la Celeste ont véritablement pété les plombs. Et pour cause : les arbitres sont pointés du doigt, à raison, pour avoir refusé un penalty assez clair à l'Uruguay.

Le comportement des joueurs uruguayens, éliminés à un but près, est cependant inacceptable et José Gimenez (27 ans) a été l'un des plus virulents d'entre eux. Pire : une vidéo semble montrer le joueur de l'Atlético Madrid donnant discrètement un coup de coude au visage d'un officiel de la FIFA. Ce comportement, couplé aux insultes claires lancées à la caméra ("bande de voleurs, fils de p*te, filmez-moi, je m'en fiche") après la défaite, pourrait valoir très cher à Gimenez.

Selon le Mundo Deportivo,José Gimenez pourrait faire face à une suspension de...15 matchs pour ces débordements, voire une "mise à l'écart du sport pendant une période adéquate". Cette suspension devrait se limiter aux matchs internationaux mais rien n'empêche la FIFA de les imposer également en club. On se rappelle ainsi que Luis Suarez, après sa morsure sur Giorgio Chiellini, avait été suspendu en sélection et en club pour trois mois...