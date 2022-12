Gaëtan Englebert : "C'est le match le plus difficile de cette saison à domicile"

Le RFC Liège a pris la mesure des Francs Borains (3-1) ce dimanche après-midi à Rocourt sous un froid polaire. Grâce à ce succès, le matricule 4 reprend la tête du classement en Nationale 1.

Un match plein et une victoire très précieuse pour le RFC Liège qui reprend la tête du championnat grâce à des réalisations de Mouhli (26e), Reuten (70e) et Gendebien (83e) tandis que Chevalier (42e) avait égalisé peu avant la pause du côté des visiteurs. "C'est le match le plus difficile de cette saison jusqu'à maintenant à domicile. Les Francs Borains jouent un beau football et sont bien organisés", a confié Gaëtan Englebert à l'issue de la rencontre. "On a vu un très bon match en première période et en seconde mi-temps, on a essayé de profiter des espaces. Et cela a bien réussi et on est satisfaits d'empocher les trois points", a souligné le T1 des Sang et Marine.

Après la pause, les visiteurs n'ont plus eu voix au chapitre puisque Kevin Debaty n'a presque rien eu à faire. "Ils ont effectué un gros pressing durant les 45 premières minutes et nous ont posé des soucis. Mais le match dure nonante minutes, et on a été présents. On a su profiter des espaces par la suite", a expliqué l'ancien Diable Rouge. "Il faut continuer de la sorte, il nous reste deux matchs compliqués avant la trêve hivernale : les U23 de La Gantoise et La RAAL La Louvière. Mais l'ambiance est très bonne au sein du groupe et les remplaçants apportent beaucoup quand ils montent sur la pelouse", a conclu Englebert.