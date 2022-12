Quand Harry Kane dépasse Gary Lineker

Muet durant la phase de groupes, l'attaquant de l'Angleterre, l'attaquant de Tottenham a débloqué son compteur dans cette Coupe du monde 2022 ce dimanche en huitième de finale face au Sénégal (3-0).

Un but loin d’être anecdotique pour Harry Kane (29 ans, 79 sélections et 52 buts). En effet, il s’agit de sa 11e réalisation dans un tournoi majeur (7 buts en Coupe du monde et 4 à l’Euro).

Ce total permet à l'Anglais de dépasser Gary Lineker (10 buts) pour s’imposer comme le meilleur buteur de l’histoire des Three Lions dans les compétitions internationales !