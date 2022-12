Sergio Ramos : "L'Espagne ne perd pas, l'Espagne apprend"

Sortie par le Maroc (0-0, 0-3 tab), mardi, lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde au Qatar, l'Espagne a connu la même mésaventure qu'il y a quatre années et demi en Russie.

Non retenu par Luis Enrique pour cette Coupe du monde au Qatar, Sergio Ramos (36 ans, 180 sélections et 23 buts) a fait part de sa déception.

"Aujourd’hui, plus que jamais, nous sommes fiers de notre drapeau, de notre pays et de nos joueurs. L’Espagne ne perd pas, l’Espagne apprend. L’Espagne tombe, l’Espagne trébuche, mais se relève et continue. Nous reviendrons plus forts. Allez l’Espagne", a lâché le champion du monde 2010 sur Instagram.