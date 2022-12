Des tensions dans le vestiaire allemand durant le Mondial ?

Avant même l'élimination, l'équipe nationale allemande aurait été secouée par plusieurs tensions.

C'est en tout ce que révèle le quotidien allemand Sport Bild. Avant même la défaite en ouverture face au Japon, des tensions seraient apparues. La cause ? La proximité un poil trop marquée du sélectionneur, Hansi Flick, avec les internationaux du Bayern Munich, son ancien employeur.

Le brassard "One Love", en faveur duquel les Allemands avaient d'ailleurs protesté en se couvrant la bouche, a lui aussi été facteur de tensions. Manuel Neuer et Leon Goretzka voulaient à tout prix afficher leurs convictions, ce qui n'aurait pas plu à tout le vestiaire. C'est finalement les cadres, issus du Bayern, qui ont eu gain de cause.

De plus, certains choix de Flick auraient attiré leur lot de frustration. Selon Sport Bild, Gundogan n'aurait pas du tout apprécié être remplacé par Goretzka face au Japon. Ter Stegen commencerait à en avoir marre d'être la doublure de Neuer, tandis qu'Havertz se serait lui aussi senti peu considéré par rapport aux joueurs du Bayern.

Comme quoi, il n'y a pas qu'en Belgique que les tensions auraient pourri le vestiaire durant le tournoi...