Jesper Fredberg : "On donnera une chance à tout le monde avant de parler de transferts"

Le directeur sportif du Sporting d'Anderlecht s'est, lui aussi, livré sur l'arrivée de Brian Riemer.

Depuis plusieurs semaines, Jesper Fredberg est devenu le directeur sportif du Sporting d'Anderlecht. Alors que le nouvel entraîneur des Mauves, Brian Riemer, était présenté à la presse ce jeudi, le Danois de 41 ans s'est exprimé sur l'arrivée de son compatriote. "Je suis content de son arrivée. Ce n'était pas évident de trouver quelqu'un rapidement. C'est la bonne personne, avec le bon style de jeu et la bonne mentalité. Sa faculté à entraîner les jeunes et les éduquer est une grande qualité. Il sait ce qu'il doit faire pour tirer le meilleur de ses joueurs. Je suis très confiant pour lui et pour l'avenir."

Le remplaçant de Peter Verbeke peut également assurer que ce n'est pas la nationalité de Brian Riemer qui a fait la différence. "Je ne recrute pas quelqu'un pour sa nationalité. Cela doit être une coopération proche, et je suis convaincu que ça sera le cas ici. Je connais son passé de coach, et nous l'avons choisi, car nous pensons que c'est la bonne personne, avec les bonnes compétences, pour aider ce groupe."

Arrivé, lui aussi, très fraîchement, Jesper Fredberg a pu pointer les axes de travail prioritaires au Sporting. "Mes premières impressions sont bonnes. C'est un très grand club, et c'est aussi pour cela que j'ai voulu venir. Nous avons des tâches sérieuses et importantes, mais nous allons travailler tous les jours, ensemble, pour que ça marche. Le style de jeu est à modifier. Nous devons opter pour une stratégie claire avec l'entraîneur, et travailler en fonction de cette stratégie. L'important, dans ce cas, est de donner une chance à tout le monde de s'adapter à ce nouveau style. C'est la priorité avant de parler de transferts" conclut Jesper Fredberg.