🎥 Les meilleurs moments du match amical d'Anderlecht contre Rakow Częstochowa

C'était la dernière rencontre amicale avant le retour à la compétition et la Croky Cup.

Anderlecht a fait match nul 1-1 contre le leader du championnat polonais, Rakow Częstochowa, mercredi. Lior Refaelov marquait dans le quart d'heure qui suivait, mais Anderlecht ne pouvait pas conserver cette avance.

Pour Anderlecht, il s'agissait du dernier match d'entraînement avant la rencontre de coupe de mardi prochain contre le KRC Genk. L'adversaire polonais n'a pu inscrire le but égalisateur que dans le temps additionnel. Plus tôt dans cette pause de la Coupe du Monde, Anderlecht a fait un match nul contre l'OFI Crète (1-1) et a perdu contre le Panetolikos (1-2).