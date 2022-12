Dimitri De Condé ferme toutes les portes : "Personne ne partira"

Genk réalise une très bonne saison. Les hommes de Wouter Vrancken sont en pleine progression dans le championnat et sont largement en tête. Dimitri De Condé ne veut laisser partir personne pendant le mercato d'hiver.

Seul le cas Paul Onuachu reste un dossier complexe. "Je pense que tout le monde sait maintenant que Paul Onuachu est le dossier le plus difficile pour moi. Parce que, bien sûr, vous avez aussi l'homme Paul. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour le garder avec nous au moins jusqu'à la fin de la saison. Je n'ai reçu aucun signal indiquant que Paul est désireux de partir", a déclaré De Condé au Het Belang van Limburg.

Si le club idéal vient frapper à la porte, le KRC Genk est prêt à collaborer. Un remplaçant sera alors recruté. "Mais une seule doit venir et faire une bonne proposition. Notre objectif ultime est que Paul reste, mais je ne peux pas être sûr à 100 % que ce sera le cas. S'il finit par partir, nous prendrons bien évidemment un remplaçant."

D'autres joueurs vedettes peuvent également compter sur l'intérêt de clubs étrangers. "Il y a un intérêt ici et là, je ne le nie pas. Mais personne n'est impatient de partir. Ils travaillent sur quelque chose de magnifique et aimeraient le terminer. Nous ne laisserons partir personne cet hiver non plus. Comme je l'ai dit, la seule exception reste Paul Onuachu. Mais Paul est heureux à Genk et ne frappe pas du tout à ma porte pour partir. Ça ne le dérangera pas s'il doit rester avec nous."