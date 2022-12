"Je n'avais jamais eu l'occasion de dire au revoir" : un international anglais revient rendre visite à son club formateur

Une belle manière d'occuper ses (courtes) vacances.

Jude Bellingham n'a beau avoir que 19 ans, son agenda a déjà tout d'une légende trentenaire : après avoir disputé un grand Mondial avec les Three Lions, le wonderkid est revenu dans son club formateur (qui avait déjà retiré son numéro de maillot en hommage) pour prendre un petit bain de foule. Ainsi, à l'occasion du match de Championship contre Reading, le milieu du Borusssia Dortmund est revenu dire bonjour à ses supporters pour la première depuis son départ il y a un an et demi. "Je n'avais jamais eu l'occasion de leur dire au revoir" a-t-il déclaré sur Twitter.

Il ne s'est pas contenté de donner le coup d'envoi : le public a pu l'applaudir à l'occasion d'un tour d'honneur qui l'a vu serrer des mains aux quatre coins du stade. Bien qu'il n'y ait disputé qu'une saison, Jude Bellingham a marqué l'histoire de Birmingham par sa précocité (il a fait ses débuts à l'âge de 16 ans) et par son transfert à hauteur de 25 millions à Dortmund en fin de saison.