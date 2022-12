Marcelo régale avec deux buts incroyables pour l'Olympiakos (vidéo)

Le Brésilien a encore de beaux restes à 34 ans.

Les débuts de Marcelo en Grèce n'ont pas été à la hauteur de sa réputation et laissaient présager une fin de carrière pénible. Il a même été question d'un départ forcé en janvier. En attendant le mercato hivernal, le Brésilien est toujours bien là. Il a même été titularisé pour la première fois depuis son départ du Real Madrid l'été dernier. Le latéral gauche en a profité pour marquer le coup.

Alors que l'Olympiakos partageait à la mi-temps face à Atromitos, Marcelo est sorti de sa boîte en rentrant dans le jeu et en décochant une frappe qui allait trouver la lucarne opposée au retour des vestiaires. Avant de conclure une petite séance de jongles dans le rectangle par un autre boulet de canon un quart de plus tard. De quoi mener son équipe vers une victoire 4-1. Ne cherchez plus l'homme du match.

Marcelo with two fantastic goals for Olympiacos vs Atromitos last night! 🇧🇷💥 pic.twitter.com/v7ZbwEowrM

— EuroFoot (@eurofootcom) December 16, 2022