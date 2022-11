Marcelo déjà plus le bienvenu en Grèce

Arrivé en fin de mercato à l'Olympiakos, Marcelo n'est pas trop apprécié dans son nouveau club et pourrait déjà faire ses valises.

Parti gratuitement du Real Madrid vers le club de Pirée, Marcelo était arrivé en surpoids dans le club grec où on avait espoir qu'il se remette en forme, mais il n'en est rien. Aujourd'hui, le latéral est toujours en surpoids et ne sait pas dépasser les 30 minutes sur le terrain. Le problème est qu'il touche le plus gros salaire du club et crée des crispations chez ses coéquipiers.

L'entraîneur espagnol, Michel Gonzalez, ne compte plus sur lui et le club fera tout pour se débarasser du brésilien dès cet hiver vu son salaire important. La presse grecque parle d'un aller en MLS pour la légende madrilène.