Hugo Lloris dans l'histoire de la Coupe du Monde

Hugo Lloris, en débutant la Coupe du Monde contre l'Argentine, a battu un record dans cette compétition.

Hugo Lloris (35 ans) réalise une Coupe du Monde de haut vol, mais rentre également dans l'histoire du football sur le plan statistique : titulaire contre l'Argentine, Lloris dispute là son 20e match de Coupe du Monde. Il dépasse Manuel Neuer, précédent recordman, et devient dès lors le gardien de but ayant disputé le plus de rencontres en Mondial. Lloris a disputé auparavant les Coupes du Monde 2018, 2014 et 2010.