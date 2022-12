🎥 Des violences éclatent à Paris et Lyon après la finale

Triste spectacle dans les rues de grandes villes de France ce dimanche après la finale de la Coupe du monde. En effet, à Paris sur les Champs Elysées et à Lyon, des policiers ont été victimes de tirs de feux d’artifice.

Ces derniers ont eu recours à l'usage de la violence à coup de matraque pour disperser les foules, rapporte ANP.

Ces débordements ont eu lieu après la défaite de la France face à l'Argentine.

French police use tear gas to quell riots in Paris following the national team's defeat in the World Cup final in Qatar.



France vs Argentina FIFA World Cup 2022 pic.twitter.com/ZrEXQQ3XtD