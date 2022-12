📷 La France moquée par des Anglais après la défaite en finale

Alors que tout semblait promis à l'Argentine dans un premier temps durant cette finale, la France a montré en l'espace de 10 minutes lors du temps réglementaire qu'elle avait les capacités pour briguer un nouveau titre. Kylian Mbappé s'est illustré à deux reprises et en deux minutes pour remettre son équipe dans le match.

En prolongation, la star des Bleus a inscrit un deuxième penalty pour permettre de faire le 3-3 mais ce triplé n'aura pas suffi pour sauver son équipe qui s'est effondrée aux tirs au but.

Sur Twitter, ses détracteurs s'en sont donné à coeur joie. Parmi ceux-ci, les Anglais étaient les premiers. "Le destin peut vite vous rattraper", a écrit ODDSbible en postant deux photos du joueur du PSG. Une référence à son rire lors du penalty raté d'Harry Kane en quart de finale et à son visage fermé sur le banc dimanche.

Life comes at you fast… pic.twitter.com/817djLhfHf