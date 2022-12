📷 Le mystère autour de la "cape noire" de Lionel Messi dévoilé

Tous les regards étaient tournés vers Lionel Messi ce dimanche pendant le match face à la France mais également après le sacre de l'Argentine. Cependant, plusieurs téléspectateurs et internautes ont été interpellés par l'espèce de "cape noire" portée par Lionel Messi sur le podium.

Alors que Gianni Infantino a remis le trophée dans les mains de Lionel Messi, l'Emir du Qatar, Tamim ben Hamad Al-Thani, s'est, quant à lui, permis de mettre sur les épaules du joueur un bisht.

Il s'agit d'un vêtement traditionnel pour les hommes populaires lors d'événements importants.

For those asking, the robe Messi was wearing on the podium is a bisht. It's ceremonial rather than royal. It's usually worn by dignitaries at weddings and other formal occasions. pic.twitter.com/Ms8rzwHGcX