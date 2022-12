Carlo Ancelotti répond à la rumeur Brésil

L'Italien est pressenti pour prendre la place de Tite à la tête de la sélection brésilienne.

Qui pour reprendre les rênes du Brésil après ce nouvel échec en Coupe du monde ? Sera-ce Carlo Ancelotti, cité depuis plusieurs semaines du côté de la Selecao ?

En tout cas, l'Italien semble parti pour rester au Real Madrid, à en croire ses déclarations pour la radio transalpine Radio Anch'io Sport.

"Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, je vis au jour le jour. En ce moment, je suis très bien à Madrid, nous avons beaucoup d'objectifs pour cette saison. Il y aura du temps pour penser à mon avenir, j'ai un contrat jusqu'au 30 juin 2024 et, si Madrid ne me fait pas partir, je ne bougerai pas jusqu'à ce jour", a assuré Ancelotti.