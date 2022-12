France - Argentine : Sergio Aguero insulte Eduardo Camavinga de "tête de b*te"

Malgré sa retraite, Sergio Aguero a pu fêter la victoire en Coupe du monde avec ses anciens coéquipiers. L'ancien attaquant a célébré sur le terrain, trophée de la Coupe du monde en main, et dans le vestiaire de l'Albiceleste.

En pleine story Instagram, le "Kun" s'en est pris au jeune joueur français Eduardo Camavinga. "Cara de pinga", a lancé Aguero à l'encontre du joueur du Real Madrid, ce qui signifie "tête de b*te" en Espagnol.

'For Camavinga, that d***face'.



Sergio Aguero has been called out for insulting Eduardo Camavinga during the celebrations yesterday - in front of 500,000 people.pic.twitter.com/PnHEkn9Tee